Новації в європейських правилах. Офіційний Брюссель скоротив термін дії сертифікатів про вакцинацію, затвердив бустерну дозу та зробив обов'язковими щеплення для підлітків. І - найактуальніше для українців - ухвалив нові правила подорожей до ЄС. Більше - в наступному матеріалі.

"Щоб подорожувати Євросоюзом безпечно та без додаткових тестів і самоізоляції - вакцинуйтеся". Приблизно такого змісту оголошення зробили в Єврокомісії. Там місяць радилися, як саме, з одного боку, пришвидшити імунізацію, а з іншого - не робити її обовʼязковою. І вирішили, що цьому мають посприяти правила подорожей.

Дідьє Рейндерс, єврокомісар з питань юстиції:

Для власників європейських ковід-сертифікатів не має бути додаткових обмежень, з якого б куточка ЄС вони не прибули. Водночас ті, у кого немає такого документа, також повинні мати право подорожувати, але в них можуть вимагати тести перед чи після прибуття до країни.

Що ж до невакцинованих громадян, які приїжджають з-поза меж ЄС, то їх можуть відправляти на карантин, заявив єврокомісар. І додав: повна імунізація відтепер - це не дві, а три дози. Якщо після другого щеплення минуло дев'ять місяців, ваш сертифікат більше не дійсний.

Дідьє Рейндерс, єврокомісар з питань юстиції:

Нові наукові дані від Європейського центру профілактики та контролю, опубліковані напередодні, підтверджують, що ефективність вакцини проти коронавірусу знижується через пів року після завершення імунізації. Ми пропонуємо стандартний період - дев'ять місяців.

Вводити третю дозу Єврокомісія рекомендує вже через пів року після другого щеплення. Тому період від 6 до 9 місяця - це коридор, коли потрібно встигнути вколоти бустер. Скільки діятиме третя доза - поки що не визначились. Загалом жити з ковід-сертифікатами доведеться щонайменше до літа, заявили в Брюсселі. Потрібні вони тепер і для підлітків, охочих подорожувати.

Дідьє Рейндерс, єврокомісар з питань юстиції:

Діти віком від шести до 12 років звільняються від обмежень під час подорожей, якщо тільки вони не повертаються з темно-червоної зони. Інакше треба або мати або сертифікат, або тест. А для дітей віком 12 плюс діють такі самі правила, як і для дорослих.

Які вакцини визнавати, а які ні, окрім затверджених у Євросоюзі, - країни-члени мають право, як і раніше, вирішувати самостійно. Досі не визнані в ЄС - китайська вакцина Sinovac і російська Спутнік V.