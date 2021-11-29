В Україні поменшало "жовтих" карантинних зон. До "помаранчевої" перевели Закарпатську область. Їх тепер там дві - разом із Полтавською. У "жовтій" лишилися чотири регіони. Решта 19 - у "червоній" зоні. За минулу добу в Україні - майже шість тисяч нових хворих на ковід. 297 людей - померли. Одужало понад 10 тисяч. Найбільше заражень у Києві, на Дніпропетровщині, Донеччині й Миколаївщині. Від початку вакцинальної кампанії - щеплено більше як 13 мільйонів українців, із них повністю імунізовані - майже 11 мільйонів.