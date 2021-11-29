До "помаранчевої" карантинної зони перевели Закарпатську область [ Редактировать ]
В Україні поменшало "жовтих" карантинних зон. До "помаранчевої" перевели Закарпатську область. Їх тепер там дві - разом із Полтавською. У "жовтій" лишилися чотири регіони. Решта 19 - у "червоній" зоні. За минулу добу в Україні - майже шість тисяч нових хворих на ковід. 297 людей - померли. Одужало понад 10 тисяч. Найбільше заражень у Києві, на Дніпропетровщині, Донеччині й Миколаївщині. Від початку вакцинальної кампанії - щеплено більше як 13 мільйонів українців, із них повністю імунізовані - майже 11 мільйонів.
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Медики вважають, що він може бути значно заразливішим та стійкішим до вакцин. Натомість лікарі, які першими виявили нову варіацію, зазначають - у жодного з пацієнтів поки що не було тяжкого перебігу хвороби.
Найбільше інфікувань у Києві, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Добовий показник у столиці та цих регіонах - понад тисяча.
Найбільше інфікувань у Києві, Запорізькій та Львівській областях.
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