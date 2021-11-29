Реджеп Ердоган хоче стати посередником у конфлікті України з Росією [ Редактировать ]
На Банковій вітають бажання Реджепа Ердогана стати посередником у конфлікті з Росією. За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, Зеленський і Ердоган неодноразово обговорювали шляхи повернення миру в Україну, звільнення полонених і полегшення життя тим, хто постраждав від агресивних дій Росії. І Москві, зазначив Подоляк, не варто відмовлятися від посередництва Туреччини, яка є потужним гравцем на глобальному політичному ринку. Натомість у Кремлі на ініціативу Ердогана відповіли в традиційному стилі - мовляв, Росія не є стороною конфлікту на Сході України.
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