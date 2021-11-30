В Туреччині вирував ураган, є жертви [ Редактировать ]
Шестеро людей стали жертвами шторму в Туреччині. Напередодні на півночі країни вирувала буря. Ураган зносив дахи, трощив автівки та будинки.
У Стамбулі пориви вітру сягали понад 100 кілометрів на годину. Рух на Босфорському мосту зупинили. Це призвело до великих заторів.
Не пускали через протоку також і судна, в місті зупинили паромне сполучення. В 11 провінціях Туреччини сьогодні не працюють школи.
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