У Стамбулі пориви вітру сягали понад 100 кілометрів на годину.

Шестеро людей стали жертвами шторму в Туреччині. Напередодні на півночі країни вирувала буря. Ураган зносив дахи, трощив автівки та будинки.

У Стамбулі пориви вітру сягали понад 100 кілометрів на годину. Рух на Босфорському мосту зупинили. Це призвело до великих заторів.

Не пускали через протоку також і судна, в місті зупинили паромне сполучення. В 11 провінціях Туреччини сьогодні не працюють школи.