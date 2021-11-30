Понад 10 з половиною тисяч нових інфікувань Ковідом в Україні. Удвічі більше одужань - майже 25 тисяч. Від ускладнень напередодні померла 561 людина. Ушпиталили приблизно дві тисячі. Найвищі показники поширення коронавірусної інфекції в Києві, на Донеччині й Полтавщині. Від початку вакцинальної кампанії - щеплення зробили понад 13 мільйонів українців, із них повністю імунізовані - більш як 11 мільйонів.