Со среды, 1 декабря 2021 года, в Украине повысили прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия). Это второе повышение за этот год. Об этом свидетельствует закон о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Теперь минимальная пенсия увеличена с 1 854 до 1 934 грн.

Перерасчет пенсий производится автоматически, дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно.

Всего же минимальная пенсия вырастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. При этом инфляция запланирована Кабмином на уровне 7,3%. В то же время НБУ прогнозирует более значительный рост цен - на 9,6%.

Напомним, обычно минимальная пенсия повышается дважды в год - в июле и декабре. Последний раз минимальная пенсия повышалась с 1 декабря 2020 года. Всего же за 2020 год минимальная пенсия выросла на 8% - с 1638 грн до 1769 грн. Инфляция в прошлом году составила 5,0%.

Ранее мы писали о том, что пенсионерам назначили новые доплаты согласно их возрастной категории. Напомним, что с 1 декабря в Украине пересчитают пенсии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.