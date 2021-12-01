Туреччина не буде посередником у врегулюванні конфлікту на сході України [ Редактировать ]
Туреччина не буде посередником у врегулюванні воєнного конфлікту на Сході України. З такою заявою виступили в російському МЗС. І додали - вдячні турецькому президентові Реджепу Ердогану за цю готовність. Однак пристати на його пропозицію в Кремлі відмовляються. Також у російському МЗС укотре зазначили, буцімто Росія не є стороною конфлікту на Донеччині. Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу теж виступив із заявою. Наголосив - Анкара контактує з Києвом і Москвою і намагається сприяти послабленню напруженості.
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