Кулеба рассказал, как Украина будет возвращать Донбасс [ Редактировать ]
Источник: Громадське телебачення
Украина привержена мирному решению проблемы Донбасса и не планирует военное наступление на самопровозглашенные "республики". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Слова главы МИД приводит "Европейская правда".
Мы не намерены проводить наступательные действия на Донбассе. Украина преданна мирному урегулированию конфликта, и я действительно ценю Соединенные Штаты за их поддержку Украины, особенно за их усилия, направленные на создание пакета сдерживания.
Кулеба обвинил Россию в том, что она "провоцирует Украину не только военным образом, но и дипломатически", и пообещал, что Киев будет "демонстрировать сдержанность".
Как видим, Россия провоцирует Украину не только военным образом, но и дипломатически. Мы будем и дальше демонстрировать сдержанность. В то же время мы продолжим работать с нашими партнерами и будем призывать их подготовить пакет сдерживающих мер, и это заставит президента Путина дважды подумать, прежде чем прибегнуть к военной силе.
Напомним, что ранее глава МИД Украины отреагировал на слова Лукашенко о "российском" Крыме.
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