Украина привержена мирному решению проблемы Донбасса и не планирует военное наступление на самопровозглашенные "республики". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Слова главы МИД приводит "Европейская правда".

Мы не намерены проводить наступательные действия на Донбассе. Украина преданна мирному урегулированию конфликта, и я действительно ценю Соединенные Штаты за их поддержку Украины, особенно за их усилия, направленные на создание пакета сдерживания.

Кулеба обвинил Россию в том, что она "провоцирует Украину не только военным образом, но и дипломатически", и пообещал, что Киев будет "демонстрировать сдержанность".

Как видим, Россия провоцирует Украину не только военным образом, но и дипломатически. Мы будем и дальше демонстрировать сдержанность. В то же время мы продолжим работать с нашими партнерами и будем призывать их подготовить пакет сдерживающих мер, и это заставит президента Путина дважды подумать, прежде чем прибегнуть к военной силе.

Напомним, что ранее глава МИД Украины отреагировал на слова Лукашенко о "российском" Крыме.