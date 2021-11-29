Кулеба назвал худший сценарий вторжения России в Украину [ Редактировать ]
Россия рассматривает возможность вторжения в Украину и самым худшим сценарием может стать уничтожение архитектуры безопасности в Европе. Помимо этого Москва стремится силой изменить границы в регионе. Об этом сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"В худшем сценарии (при вторжении в Украину - ред.) Россия может попытаться взорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в период после холодной войны в Европе и перекроить границы силой", - сказал Кулеба.
Министр напомнил, что Россия с помощью военной силы изменила границы Грузии в 2008 году и Украины в 2014-м, оккупировав Крым и начав война на Донбассе.
Глава МИД добавил, что президент России Владимир Путин на сегодняшний день рассматривает возможность вторжения в Украину на фоне того, что Берлин и Париж сейчас больше заняты внутренними делами. В Германии недавно прошли выборы в парламент, а во Франции они состоятся в ближайшее время.
Кулеба также отметил, что Путин считает западные страны слабыми и уязвимыми, и это дает придает ему уверенности в намерении изменить баланс сил в мире в свою пользу.
"Мы должны сдерживать Россию и демотивировать ее по поводу дальнейшей агрессии", - добавил Кулеба.
Министр напомнил о сдерживающих мерах, которые Украина предлагала европейским партнерам ввести против России. Среди них он отметил три основных пункта:
- политическое сдерживание, включающие четкие призывы к Москве, что вторжение в Украину будет иметь последствия;
- экономическое сдерживание - начать обсуждение санкций, которые могут быть введены в случае агрессии;
- сдерживание безопасности - углубление сотрудничества стран Запада с Украиной в военной сфере.
Ранее Кулеба заверил, что Украина не собирается решать конфликт на Донбассе силовым путем.
по теме
При этом он не уточнил, о каких последствиях идет речь
В России заявили о расширении "красных линий" для страны
Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорили по телефону
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Украина примет закон о переходном периоде, то Москва будет считать, что Киев вышел из минских соглашений
Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2021 года установил официальный курс евро