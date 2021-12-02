В четверг, 2 декабря, Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу в Стокгольме. Сейчас там проходит совет глав МИД ОБСЕ.

Так, Лавров заявил, что Москва готова к открытию канала диалога с США по Украине.

Мы заинтересованы в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса. Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы.

Лавров также заявил, что намерен услышать от Блинкена пояснения по заявлениям, сделанным им на заседании ОБСЕ и выполнении минских соглашений.

С нетерпением жду разъяснений. Надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы Соединенные Штаты будут исповедовать по урегулированию на Украине.

Блинкен заявил, что Россия систематически создает препятствия для работы организации.

Россия продолжает нарушать принципы, согласованные в свое время в Хельсинки. Она постоянно мешает работе этой организации.

В частности, по его словам, Россия "несет ответственность за то, что каждый день члены мониторинговой группы ОБСЕ сталкиваются с опасностью в Украине".

Блинкен акцентировал, что именно Москва не выполняет свою часть минских договоренностей.

Перемирие не выполняется Россией, отвод тяжелого оружия не выполняется Россией, допуск наблюдателей ОБСЕ не выполняется Россией. Закон об особом статусе – выполнено Украиной, закон об амнистии – в процессе, обмен всеми политическими заключенными – не выполнен Россией, доступ международной гуманитарной помощи – не выполнено Россией, восстановление экономических связей - не выполнено Россией... И я могу продолжать, но вы уже все поняли.

Ранее мы писали о том, что