Криштиану Роналду забил 801-й гол в карьере [ Редактировать ]
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Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил 800-й и 801-й голы в карьере. Португалец отличился в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу против "Арсенала". "Манчестер Юнайтед" в итоге одержал победу со счетом 3:2.
36-летний футболист забил 129-й гол в составе "Манчестер Юнайтед". В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги и победителем Лиги чемпионов.
Также на его счету 5 мячей за португальский "Спортинг", 450 голов в составе испанского "Реала", 101 гол за итальянский "Ювентус" и 115 голов за сборную Португалии. В общей сложности Роналду провел 1 097 матчей.
Криштиану Роналду является одним из самых титулованных спортсменов планеты. Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе "Манчестер Юнайтед" и четырежды - с "Реал Мадридом". Португалец семь раз выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Италии.
Кроме клубных побед, у Роналду множество индивидуальных трофеев. Среди них - пять "Золотых мячей". Данная награда ежегодно вручается лучшему футболисту мира.
Напомним, что Роналду одним словом прокомментировал "Золотой мяч" Месси.
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