Роналду одним словом прокомментировал "Золотой мяч" Месси [ Редактировать ]
Источник: УЕФА
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ответил на сообщение фаната в Instagram, в котором тот перечислил доводы того, что именно португалец заслуживает получить "Золотой мяч" в 2021 году, а не его главный соперник Лионель Месси.
"Факт", - написал Роналду в комментариях к публикации.
Напомним, что по итогам голосования "Золотой мяч" - высшую награду в футболе - в 2021 году получил аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси. Для него эта награда стала седьмой в карьере. Роналду завоевал пять "Золотых мячей".
В голосовании за звание лучшего футболиста мира аргентинцу уступил нападающий немецкой "Бавари" Роберт Левандовски и полузащитник лондонского "Челси" и сборной Италии Жоржиньо.
В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки с командой Аргентины и стал лучшим бомбардиром испанской лиги с 30 голами.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 500 миллионов подписчиков в Instagram.
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