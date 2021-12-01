Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ответил на сообщение фаната в Instagram, в котором тот перечислил доводы того, что именно португалец заслуживает получить "Золотой мяч" в 2021 году, а не его главный соперник Лионель Месси.

"Факт", - написал Роналду в комментариях к публикации.

Напомним, что по итогам голосования "Золотой мяч" - высшую награду в футболе - в 2021 году получил аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси. Для него эта награда стала седьмой в карьере. Роналду завоевал пять "Золотых мячей".

В голосовании за звание лучшего футболиста мира аргентинцу уступил нападающий немецкой "Бавари" Роберт Левандовски и полузащитник лондонского "Челси" и сборной Италии Жоржиньо.

В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки с командой Аргентины и стал лучшим бомбардиром испанской лиги с 30 голами.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 500 миллионов подписчиков в Instagram.