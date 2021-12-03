В пятницу, 3 декабря, в Киеве, на чемпионате мира по прыжкам в воду, украинские юниоры завоевали две медали. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

Так, Данила Коновалов занял первое место, Ксения Байло - третье.

В НОК отметили, что 18-летний Данила Коновалов завоевал "золото" в прыжках с 3-метрового трамплина в соревнованиях возрастной группы А, набрав 532,6 балла. Украинец разделил первое место с бразильцем Каваном Фигейредом Перейрой.

16-летняя Ксения Байло стала бронзовой медалисткой в прыжках с метрового трамплина. Она набрала 332,35 балла.

XXIII юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду проходит в Киеве в столичном Центре спорта "Лико" со 2 по 9 декабря.

Ранее мы писали о том, что в столице Сербии Белграде прошел чемпионат мира по боксу. 19-летний украинец Юрий Захареев завоевал золотую медаль в весовой категории до 71 килограмма.

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