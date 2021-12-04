Понад тринадцять тисяч нових заражень та чотириста тридцять шість смертей. Такою є ковідна статистика на сьогодні. Найбільше інфікувань підтвердили в столиці, на Полтавщині та Одещині. Одужали при цьому - майже 23 тисячі. Щепилися проти коронавірусу за минулу добу - двісті шістнадцять тисяч. А від початку вакцинальної кампанії - понад 13 з половиною мільйонів українців.