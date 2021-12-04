COVID-19 в Україні: зафіксували понад тринадцять тисяч нових заражень [ Редактировать ]
Понад тринадцять тисяч нових заражень та чотириста тридцять шість смертей. Такою є ковідна статистика на сьогодні. Найбільше інфікувань підтвердили в столиці, на Полтавщині та Одещині. Одужали при цьому - майже 23 тисячі. Щепилися проти коронавірусу за минулу добу - двісті шістнадцять тисяч. А від початку вакцинальної кампанії - понад 13 з половиною мільйонів українців.
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Повністю імунізовано 11 з половиною мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування.
А у ВООЗ назвали головні причини появи нових штамів COVID-19. Це нехтування вакцинацією та низький рівень тестувань на коронавірус. Спалах різновиду "Омікрон" виявили вже у 23 країнах світу.
Найбільше - в столиці, на Донеччині, Житомирщині та Львівщині. Діагноз "одужали" напередодні отримали 23 з половиною тисячі пацієнтів.
Найгірша епідситуація нині - на Волині, Житомирщині, Миколаївщині та Чернігівщині. Щодо вакцинації, то тут цифри зростають. Станом на сьогодні повністю імунізовані - майже одинадцять мільйонів українців.
Інфікованих новим варіантом уже зафіксували в Південній та Північній Америці, в Австралії та Європі. Країни ЄС наразі переживають четверту хвилю пандемії.