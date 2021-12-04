Кабмін змінив порядок виплати грошової допомоги студентам [ Редактировать ]
Ставка на молодь. Стипендіатів в Україні стане більше. Кабмін змінив порядок виплати грошової допомоги студентам. А точніше, повернув колишню норму про кількість одержувачів. Відтепер 40-45% відсотків студентів-державників матимуть матеріальну підтримку. Ліміт для кожного факультету - однаковий. Його щомісячно визначатиме Вчена Рада. Нагадаю, з першого січня нового року в Україні зросте й розмір стипендій. У півтора - два з половиною рази, - в залежності від рівня освіти.
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