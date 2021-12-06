Внаслідок ДТП на Житомирщині загинули батько і двоє дітей. Мати з важкими травмами - у лікарні, саме вона кермувала Ланосом. Троща сталася напередодні близько шостої вечора на трасі Київ-Чоп. Легковик виїхав на смугу зустрічного руху, зіткнувся з вантажівкою. За даними поліції, у машині не було дитячих крісел, так саме як і зимової гуми. Усі обставини аварії - з'ясовують.