Внаслідок ДТП на Житомирщині загинули батько і двоє дітей [ Редактировать ]
Внаслідок ДТП на Житомирщині загинули батько і двоє дітей. Мати з важкими травмами - у лікарні, саме вона кермувала Ланосом. Троща сталася напередодні близько шостої вечора на трасі Київ-Чоп. Легковик виїхав на смугу зустрічного руху, зіткнувся з вантажівкою. За даними поліції, у машині не було дитячих крісел, так саме як і зимової гуми. Усі обставини аварії - з'ясовують.
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