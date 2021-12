Звездный украинский боксер Сергей Деревянченко потерпел поражение в бою с доминиканцем Карлосом Адамесом.

Их поединок за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе состоялся накануне, 5 декабря, в Лос-Анджелесе (США).

Бой продлился все отведенные 10 раундов. По их итогам решением большинства судей победу одержал доминиканский боксер. Счет на записках рефери: 95–95, 94–96, 93–97.

36-летний Деревянченко потерпел 4-е поражение в карьере. В активе Сергея 13 побед. 27-летний Адамес выиграл 21-й бой в карьере.

В пассиве доминиканца всего одно поражение.

