Знаменитый украинский боксер потерпел жуткое поражение (видео) [ Редактировать ]
Звездный украинский боксер Сергей Деревянченко потерпел поражение в бою с доминиканцем Карлосом Адамесом.
Их поединок за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе состоялся накануне, 5 декабря, в Лос-Анджелесе (США).
Бой продлился все отведенные 10 раундов. По их итогам решением большинства судей победу одержал доминиканский боксер. Счет на записках рефери: 95–95, 94–96, 93–97.
36-летний Деревянченко потерпел 4-е поражение в карьере. В активе Сергея 13 побед. 27-летний Адамес выиграл 21-й бой в карьере.
В пассиве доминиканца всего одно поражение.
ICYMI: #DerevyanchenkoAdames trade shots as they near the final moments of RD10! 💥🥊#PBConSHOWTIME pic.twitter.com/cBX9OsYaSo— Premier Boxing Champions (@premierboxing) December 6, 2021
Ранее писали, что в столице Сербии Белграде прошел чемпионат мира по боксу. 19-летний украинец Юрий Захареев завоевал золотую медаль в весовой категории до 71 килограмма.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Промоутер Александра Усика Александр Красюк договорился встретиться с промоутером Джошуа Эдди Хирном
В пятницу, 3 декабря, в Киеве, на чемпионате мира по прыжкам в воду, украинские юниоры завоевали две медали
Чиновники запевняють: проєкт потрапив до президентської програми будівництва, його кошторис вже узгоджений. Усі сподіваються, що наступного року заклад таки буде збудовано.
В пятниу, 3 декабря, в рамках Премьер-лиги состоялся матч между "Львовом" и "Шахтером"
Вони здобувають для України медалі, а потім... повертаються до підвалу, в якому навіть... немає пандуса. Сьогодні - у Міжнародний день людей з інвалідністю - пропонуємо дізнатися історію одеських стрільців-паралімпійців.