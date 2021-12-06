Новогодние праздники - самое любимое время как детей, так и взрослых. Это замечательный период не только для тех, кто хочет неделями сидеть за праздничным столом, но и для туристов, которые планируют незабываемо провести время. Вопреки тому, что ситуация с коронавирусом внесла коррективы в планы путешественников, все еще остается много вариантов для тех, кто хочет устроить зимний отдых за пределами своей страны.

"Подробности" расскажут вам о самых популярных направлениях.

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ОАЭ

Украинцы могут путешествовать в ОАЭ с туристической целью, однако все пассажиры, путешествующие в Дубай, должны предоставить следующие документы:

полис международного медицинского страхования, позволяющий покрыть расходы, связанные с лечением коронавируса и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ;

заполненный на английском и распечатанный сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, которому не более 72 часов.

Однако в ОАЭ не принимают:

сертификат вакцинации в приложении "Дія" или его бумажный аналог;

бумажное международное свидетельство о вакцинации.

По прибытии в Дубай необходимо пройти еще один тест на коронавирус непосредственно в аэропорту, а также загрузить приложение COVID-19 DXB и зарегистрироваться в нем для возможного общения в дальнейшем с органами здравоохранения ОАЭ.

Результат этого теста поступит в виде СМС в течение 24 часов. До момента получения результата теста необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте проживания.

Лица, у которых будет выявлен положительный результат теста на коронавирус, а также те, кто контактировал с лицом с положительным результатом теста на коронавирус (семья, группа туристов), будут изолированы на 10 дней в специально определенных учреждениях за свой счет.

Таиланд

Все лица, которые планируют прибыть в эту страну авиатранспортом, должны предварительно получить разрешение (QR-code) через систему Thailand Pass. Для этого путешественникам необходимо загрузить в систему:

копию первой страницы украинского загранпаспорта;

копию тайской визы;

копию сертификата о вакцинации (если есть);

полис медицинского страхования с покрытием расходов на сумму не менее $50 тыс.;

документ о подтверждении оплаты карантинного отеля по стандартам SHA+/AQ (при бронировании необходимо уточнить соответствие отеля указанным стандартам).

Срок пребывания в карантинном отеле будет составлять от 7 до 10 дней, в зависимости от наличия у лица сертификата о вакцинации (процедура вакцинации должна быть завершена за 14 дней до поездки).

Разрешение (QR-код) нужно оформить отдельно на каждого человека в возрасте от 12 лет. Заявки на получение такого разрешения необходимо подавать заблаговременно, поскольку срок их рассмотрения составляет 7 дней.

Также за 72 часа до вылета в Таиланд необходимо получить справку с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, которую будут проверять при посадке в самолет и на паспортном контроле в Таиланде.

Тайская сторона признает следующие вакцины:

Johnson & Johnson;

AstraZeneca;

Pfizer (BioNTech);

Спутник V;

Sinopharm;

CoronaVac (Sinovac).

Шри-Ланка

Отдых на Шри-Ланке - универсален. Он подойдет и молодежи, и семьям, и для медового месяца.

Всем туристам необходимо иметь:

ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до полета, на английском языке;

оригинал сертификата о вакцинации и его официальный перевод на английский язык (полностью вакцинированным туристам и не полностью вакцинированным туристам);

заполненную декларацию здоровья (заполняется в самолете).

Полностью вакцинированные туристы избавляются от необходимости делать повторный ПЦР-тест по прилету.

Неполностью вакцинированные (те, которые прибывают на Шри-Ланку меньше чем через две недели после получения последней дозы вакцины):

если такой турист прибывает на Шри-Ланку на седьмой день вакцинации (или после), он должен оставаться в гостинице уровня 1 Safe and Secure Certified и на седьмой день пребывания сдать второй ПЦР-тест. При отрицательном результате, туристам выдается документ, позволяющий путешествовать островом (discharge document).

в случае если такой турист прибывает раньше, чем прошло 7 дней с момента получения последней дозы вакцины, он должен оставаться в гостинице уровня 1 Safe and Secure Certified и на четырнадцатый день пребывания сдать второй ПЦР-тест. Если ПЦР-тест отрицательный, туристам выдается документ, позволяющий путешествовать островом (discharge document).

Невакцинированным туристам необходимо находиться в гостинице / гостиницах уровня 1 Safe and Secure Certified до 15 суток с момента прилета. Им разрешено организовано посещать некоторые туристические места.

Все невакцинированные туристы должны сдать второй ПЦР-тест на четырнадцатый день пребывания. Если ПЦР-тест отрицательный, туристам выдается документ, позволяющий путешествовать островом (discharge document). Невакцинированные туристы, находящиеся в Шри-Ланке от 6 до 14 дней, должны сдать ПЦР-тест за 24 часа до вылета.

Австрия

Австрия известна не только красивыми и яркими ярмарками на Рождество, но и горнолыжными курортами. Украинцам придется предоставить сертификат о полной вакцинации против коронавируса, чтобы отдохнуть в горах. С последней вакцинации должно пройти не менее 14 дней.

Также Австрия принимает справку о выздоровлении после коронавируса за последние 180 дней, а еще подойдет медицинская справка на наличие антител, которой не более 90 дней, оформленная на английском или немецком языках.

Кроме того, австрийская сторона признает сертификаты вакцинации в приложении "Дія", бумажные сертификаты с портала "Дія" с QR-кодом и бумажные свидетельства от семейного врача, однако они должны быть оформлены исключительно на английском или немецком языках с указанием количества доз и типа вакцины.

Австрия признает следующие вакцины:

Johnson & Johnson;

AstraZeneca;

Pfizer (BioNTech);

Moderna;

Sinopharm;

CoronaVac (Sinovac).

Те, кто еще не успел привиться, могут предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которому не более 72 часов, или же тест на антигены, сделанный не ранее чем за 48 часов до пересечения границы. К тому же таким туристам нужно пройти десятидневный карантин.

Также необходимо выполнить онлайн-регистрацию путешествия не ранее чем за 72 часа до въезда. Формуляр для онлайн-регистрации доступен на oesterreich.gv.at.

После въезда требуется пройти десятидневный карантин, который можно прекратить после получения отрицательного результата теста, но не раньше чем на 5-й день после въезда.

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, въезжающие вместе с вакцинированными взрослыми, должны пройти тестирование, но от них не требуют пребывания на карантине. К несовершеннолетним, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда.

Польша

Страна богата горнолыжными курортами, поэтому это прекрасный вариант зимнего отдыха для любителей лыж и сноуборда. Польша пускает украинцев, имеющих негативный тест на коронавирус, однако им придется пройти десятидневный карантин. Его можно сократить, только снова сдав тест на коронавирус не раньше седьмого дня по прибытии в Польшу.

Однако те, кто имеет цифровой сертификат вакцинации COVID ЕС (заверенный соответствующим цифровым QR-кодом ЕС) или другой документ на польском или английском языке, подтверждающий прививку вакциной, разрешенной в Европейском союзе (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson), освобождаются от карантина.

Также не нужен карантин детям до 12 лет, путешествующих в сопровождении взрослых, привитых против COVID-19.

Кроме того, все лица, прилетающие в Польшу, должны перед вылетом заполнить карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде. В ней нужно указать:

название страны, откуда началось путешествие;

номер рейса;

дату прибытия;

имя и фамилию;

документ, удостоверяющий личность или номер PESEL;

контактные данные (телефон, адрес электронной почты); адреса всех мест, где путешественники намерены остановиться в течение первых 14 дней пребывания в Польше (например, гостиница, семейный дом, база отдыха); информацию, подтверждающую факт вакцинации, выздоровление или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Как видите, направления для отдыха зимой очень разнообразны. Можно полететь и в ближайшие страны, куда перелет займет 4-5 часов, а можно осуществить свою давнюю мечту, провести в небе более 10 часов и увидеть бескрайний океан. Выбор за вами!

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