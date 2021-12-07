COVID-19 в Україні: зафіксували понад тринадцять тисяч нових заражень

Одужали при цьому - майже 23 тисячі. Щепилися проти коронавірусу за минулу добу - двісті шістнадцять тисяч. А від початку вакцинальної кампанії - понад 13 з половиною мільйонів українців.