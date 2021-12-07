Правительство Польши приняло решение ужесточить карантинные ограничения. В частности, в связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и появлением нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает WProst.

С 15 декабря количество людей, которые могут посещать церкви, рестораны, гостиницы, культурные объекты (кинотеатры, театры, оперы, общественные центры, концерты), а также бассейны и аквапарки будет сокращено с нынешних 50% до 30%.

Изменения также будут внесены в работу общественного транспорта. В общественном транспорте или поездах будет разрешено занимать 75% свободных мест.

Дискотеки, клубы и танцевальные заведения также будут закрыты с 15 декабря. 31 декабря и 1 января 2022 года в закрытых заведениях будет разрешено проводить вечеринки не более 100 человек.

Меньшее количество людей также смогут посещать спортивные залы и фитнес-клубы, а также музеи и художественные галереи - лимит составляет 1 человек на 15 квадратных метров. Эти же ограничения распространяются на ярмарки, выставки, конференции и магазины.

Кроме того, с 15 декабря тестирование на COVID-19 будет обязательным для членов домохозяйств инфицированных людей, включая тех, кто вакцинирован.

Кроме того, студенты перейдут на дистанционное обучение за несколько дней до Рождества, а также за несколько дней до Крещения. В общей сложности дистанционное обучение продлится с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. После этой даты студенты должны вернуться на очную форму обучения.

С 15 декабря условия въезда в страну также будут изменены. В частности, все лица, прибывающие в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны, должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.

Напомним, что власти Италии ужесточат в стране меры по борьбе с COVID-19 и введут санитарный пропуск Super Green Pass. "Суперсертификат" будет выдаваться только вакцинированным и переболевшим.

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