У Нідерландах розпочався черговий блок слухань у справі МН-17 [ Редактировать ]
Черговий блок слухань у справі МН-17 розпочався у Нідерландах. Судді заслуховують позовні вимоги потерпілих, а також свідчення прокуратури. За перебігом засідання суду можна буде стежити в прямому ефірі.
Нагадаю, пасажирський боїнг "Малазійських авіаліній" було збито над окупованим Донбасом у липні 2014. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що в нього поцілили із ЗРК "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил із Курська. Загинуло 298 людей.
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Пасажирський боїнг "Малазійських авіаліній" було збито над окупованим Донбасом у липні 2014 року. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що в нього поцілили із ЗРК "Бук".
Судді заслухають позовні вимоги потерпілих, а також свідчення прокуратури. Пасажирський боїнг "Малазійських авіаліній" було збито над окупованим Донбасом у липні 2014 року.
Шість ворожих обстрілів було минулої доби на Сході країни. Зокрема, поблизу Південного противник застосував заборонені міномети 120-го калібру.