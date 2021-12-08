За перебігом засідання суду можна буде стежити в прямому ефірі.

Черговий блок слухань у справі МН-17 розпочався у Нідерландах. Судді заслуховують позовні вимоги потерпілих, а також свідчення прокуратури. За перебігом засідання суду можна буде стежити в прямому ефірі.

Нагадаю, пасажирський боїнг "Малазійських авіаліній" було збито над окупованим Донбасом у липні 2014. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що в нього поцілили із ЗРК "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил із Курська. Загинуло 298 людей.