Росія не дозволила допитувати в Гаазькому суді свого офіцера у справі MH-17. Ідеться про командира 53 зенітної бригади в Курську Сергія Мучкаєва. Саме цій бригаді належить ЗРК "Бук", із якого, за даними міжнародної слідчої групи, збили боїнг рейсу MH-17. Суддя вирішив, що через неможливість допиту - на цьому додаткове розслідування завершено. Нагадаю, боїнг малайзійських авіаліній, що прямував з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою Донеччиною в липні 2014 року. Загинули всі 298 людей на борту. Суд у Гаазі розпочав слухання у цій справі торік у березні.