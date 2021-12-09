Гаазький суд не допитуватиме російського офіцера [ Редактировать ]
Росія не дозволила допитувати в Гаазькому суді свого офіцера у справі MH-17. Ідеться про командира 53 зенітної бригади в Курську Сергія Мучкаєва. Саме цій бригаді належить ЗРК "Бук", із якого, за даними міжнародної слідчої групи, збили боїнг рейсу MH-17. Суддя вирішив, що через неможливість допиту - на цьому додаткове розслідування завершено. Нагадаю, боїнг малайзійських авіаліній, що прямував з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою Донеччиною в липні 2014 року. Загинули всі 298 людей на борту. Суд у Гаазі розпочав слухання у цій справі торік у березні.
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Ідеться про командира 53 зенітної бригади в Курську Сергія Мучкаєва. Саме цій бригаді належить ЗРК "Бук", із якого, за даними міжнародної слідчої групи, збили боїнг рейсу MH-17.
Пасажирський боїнг "Малазійських авіаліній" було збито над окупованим Донбасом у липні 2014 року. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що в нього поцілили із ЗРК "Бук".
Судді заслухають позовні вимоги потерпілих, а також свідчення прокуратури. Пасажирський боїнг "Малазійських авіаліній" було збито над окупованим Донбасом у липні 2014 року.
За нею країни зобов'язані гарантувати безпеку пасажирським перельотам. До процесу може приєднатися й Австралія.
Судді заслуховують позовні вимоги потерпілих, а також свідчення прокуратури. За перебігом засідання суду можна буде стежити в прямому ефірі.