Без щеплення їх не пускатимуть на роботу.

Нові вимоги щодо вакцинації. В Україні розширили перелік професій, для яких від сьогодні щеплення є обов'язковим.

Йдеться про поштарів, працівників Укрзалізниці, рятувальників та соцпрацівників.

Без щеплення їх не пускатимуть на роботу. Необхідно мати бодай першу дозу вакцини.

Відстороненим від роботи службовцям нараховувати зарплату не будуть.