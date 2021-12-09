В Україні розширили перелік професій, для яких щеплення є обов'язковим [ Редактировать ]
Нові вимоги щодо вакцинації. В Україні розширили перелік професій, для яких від сьогодні щеплення є обов'язковим.
Йдеться про поштарів, працівників Укрзалізниці, рятувальників та соцпрацівників.
Без щеплення їх не пускатимуть на роботу. Необхідно мати бодай першу дозу вакцини.
Відстороненим від роботи службовцям нараховувати зарплату не будуть.
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Попит значно перевищує пропозицію. Британці масово кинулися на вакцинацію. Але наразі медичні потужності доволі обмежені. Бо тимчасові центри імунізації зачинили після того, як більшість дорослих отримали по дві дози вакцини.