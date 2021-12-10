Уже за дев'ять днів у столиці засяє головна ялинка країни. Коштуватиме вона 27 мільйонів гривень. А прикрасять її тисячами іграшок і кілометрами гірлянд. Якою вона буде? І чому робітникам доведеться працювати вдень і вночі, аби встигнути до свята? Карина Вакарєва розповість.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

Десять днів до відкриття! І столична новорічна красуня засяє вогнями. А поки що... роботи не початий край. Працівники взялися, ось - за нижній ярус дерева. Головна ялинка цьогоріч - 31 метр заввишки. І буде вона ось із таких гілок. Штучних, але пухнастих!

А навколо ялинки облаштують ще й вертеп. Біблійні мотиви - цьогорічна родзинка. Так, мабуть, організатори вирішили реабілітуватися після тогорічного скандального капелюха на новорічній красуні. Який ще охрестили "відьомським". Але це - не завадило тоді українській ялинці увійти до п'ятірки найкрасивіших у Європі. І цього року задніх теж пасти не будемо, обіцяють організатори. Щоправда, всіх карт не розкривають. Що буде на верхівці - досі інтрига.

Ігор Добруцький, голова оргкомітету новорічних свят:

Я ще сам не знаю. Тому, коли ми прикрасимо ялиночку, декоратори все зроблять. Ми тоді так, навіть і з вами, хочете? Станемо, подивимось, що більше пасує цій нашій красуні.

Столичну ялинку прикрасять кульками червоного і золотистого кольорів. А гірлянд...

Ігор Добруцький, голова оргкомітету новорічних свят:

Більше, чим на Нью-йоркській на 12 км (сміється). Отак будем казати. Насправді десь приблизно під 60 кілометрів, це на всій площі.

Частуватимуть киян та гостей столиці млинцями, пончиками та вафлями. А для любителів гарячих напоїв приготують безалкогольний глінтвейн. Для цього - на площу - вже привезли новорічні ятки. А ще буде...

Яна Барінова, директор департаменту культури Київської міської державної адміністрації:

Ковзанка, фотозони будуть авторські на кожній локації. Резиденція Святого Миколая у парку Шевченка. Лаунж-зона із живою музикою кожен вечір на Контрактовій площі.

До масштабного свята сани почали готувати ще з літа. Ялинка з декораціями коштуватиме столиці 27 мільйонів гривень. Більшість грошей нададуть спонсори.

На Софійській площі робота кипить від ранку. І хоч до фінішу ще далеко - кияни новорічну атмосферу відчувають уже.