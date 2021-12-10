Россия связывает возможное вступление Украины в НАТО с рисками масштабного военного конфликта в Европе. Об этом свидетельствует заявление МИД России.

Москве не нравится перспектива размещений ракетных комплексов на украинской страны территории. В заявлении говорится о том, что НАТО якобы втягивает Украину в альянс и подталкивает Киев к "агрессивным шагам".

Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе.

Ранее мы писали о том, что в апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат.

Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.

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