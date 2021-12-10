Встреча НАТО и России: Байден проведет консультацию с ЕС [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден хочет провести встречу с участием представителей России и членов НАТО. Но решение еще не принято, нужны консультации с ЕС.
Об этом сообщили в Белом доме, передает Wall Street Journal.
В Администрации Байдена заявили, что США нужны дополнительные консультации с ЕС и Россией перед утверждением формата любых встреч ведущих стран НАТО с Москвой.
Вашингтон продолжает переговоры с Москвой и европейскими партнерами после разговора Байдена и президента РФ Владимира Путина, сообщил американский чиновник.
Ранее мы писали о том, что в апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат.
Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.
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