Несмотря на чрезвычайно долгое ожидание научно-фантастический фильм Аватар 2", первая часть которого вышла еще в 2009 году, - почти не за горами. По словам продюсера Джона Ландау сиквел долго снимали из-за того, что Джеймс Кэмерон велел написать не один, а сразу четыре сценария - до "Аватара 5". Об этом он рассказал в интервью Total Film.

Сценарии - это план, по которому мы работаем. Итак, большая часть нашего времени ушла на то, что бы каждый из этих четырех сценариев должен индивидуально закончить себя в истории, которая завершается большим эмоциональным финалом. Но когда вы смотрите на них в целом, взаимосвязанная сюжетная арка всех четырех фильмов создает еще большую эпическую сагу.

"Аватар 2" расскажет о том, как сложилась жизнь главных героев первой части - бывшего землянина Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) из народа на’ви, живущего на отдаленной планете. Они стали семейной парой и воспитывают детей.

Счастливой жизни межпланетной пары придет конец, когда корпорация RDA решит возобновить добычу полезных ископаемых на Пандоре. Семье придется спасаться бегством из тропических лесов в сторону рифа, где они встретят "водный" клан Меткайина...

Сила этой истории в том, что Джеймс (Кэмерон - ред.) всегда делает в любом из своих фильмов: он пишет (сценарии - ред.) на универсальные темы, они не укладываются в один жанр. А если задуматься, то становится ясно, что нет более универсальной темы, чем семья. В центре каждого из наших сиквелов находится семья Салли. Через что придется пройти родителям, чтобы защитить своих детей?

Напомним, что "Аватар" вышел в 2009 году, побил все рекорды кассовых сборов и завоевал три кинопремии "Оскар": за работу художника-постановщика, оператора и визуальные эффекты. Ожидается, что "Аватар 2" выйдет в прокат 16 декабря 2022 года.