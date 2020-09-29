Про завершення зйомок другої частини фантастичної франшизи "Аватар" повідомив режисер Джеймс Кемерон. За його словами, робота готова на 95 відсотків. У червні зйомки у Новій Зеландії поновили після карантину.

Попередньо прем'єру стрічки запланували на 17 грудня 2021 року. А у найближчі сім років мають вийти ще чотири частини продовження "Аватара". За інформацією видання "Дедлайн", загальний бюджет усіх фільмів перевищить мільярд доларів.