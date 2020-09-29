Зйомки фільму "Аватар 2" завершилися [ Редактировать ]
Про завершення зйомок другої частини фантастичної франшизи "Аватар" повідомив режисер Джеймс Кемерон. За його словами, робота готова на 95 відсотків. У червні зйомки у Новій Зеландії поновили після карантину.
Попередньо прем'єру стрічки запланували на 17 грудня 2021 року. А у найближчі сім років мають вийти ще чотири частини продовження "Аватара". За інформацією видання "Дедлайн", загальний бюджет усіх фільмів перевищить мільярд доларів.
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У Новій Зеландій завершили зйомки другої частини фільму "Аватар"
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