"Жовто-червона" Україна - з двома "помаранчевими" областями. Хоча останні тижні Ковід-інфікування йдуть на спад, у 10 регіонах досі - найсуворіший карантин.

Оптимістичніша ситуація на вакцинальному фронті. За останній тиждень - плюс мільйон щеплень. А загалом станом на зараз повністю імунізовані понад 12 із половиною мільйонів громадян. У МОЗі, хоч і задоволені такою статистикою, закликають усіх вакцинуватись. І прогнозують, що нова хвиля корони може накрити Україну вже наприкінці січня.