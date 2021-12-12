У МОЗі прогнозують нову хвилю коронавірусу вже наприкінці січня [ Редактировать ]
"Жовто-червона" Україна - з двома "помаранчевими" областями. Хоча останні тижні Ковід-інфікування йдуть на спад, у 10 регіонах досі - найсуворіший карантин.
Оптимістичніша ситуація на вакцинальному фронті. За останній тиждень - плюс мільйон щеплень. А загалом станом на зараз повністю імунізовані понад 12 із половиною мільйонів громадян. У МОЗі, хоч і задоволені такою статистикою, закликають усіх вакцинуватись. І прогнозують, що нова хвиля корони може накрити Україну вже наприкінці січня.
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