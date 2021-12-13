У Туреччині п'ятеро людей інфіковані "Омікроном". Новий штам коронавірусу виявили в Стамбулі та Ізмірі. За словами медиків, у недужих - легкі симптоми. Ушпиталення вони не потребують. Це підтверджують висновки Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Там уже з'ясували, що "Омікрон" справді заразніший, порівняно з "Дельтою", і до того ж знижує ефективність вакцини. Але водночас він не спричиняє серйозних наслідків і може взагалі не проявитися.

Загалом минулої доби у світі зафіксували 435 тисяч нових випадків ковіду. Набільше - у Великій Британії, Франції та США. Понад 4 тисячі людей померли від ускладнень.