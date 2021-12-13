У Туреччині виявили п'ять випадків зараження "Омікроном" [ Редактировать ]
У Туреччині п'ятеро людей інфіковані "Омікроном". Новий штам коронавірусу виявили в Стамбулі та Ізмірі. За словами медиків, у недужих - легкі симптоми. Ушпиталення вони не потребують. Це підтверджують висновки Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Там уже з'ясували, що "Омікрон" справді заразніший, порівняно з "Дельтою", і до того ж знижує ефективність вакцини. Але водночас він не спричиняє серйозних наслідків і може взагалі не проявитися.
Загалом минулої доби у світі зафіксували 435 тисяч нових випадків ковіду. Набільше - у Великій Британії, Франції та США. Понад 4 тисячі людей померли від ускладнень.
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Минулої доби в країні зафіксували понад пів тисячі летальних випадків унаслідок захворювання коронавірусом.
За даними Міністерства охорони здоров'я, дві дози вакцини отримало вже майже 40 відсотків дорослого населення країни.
Йдеться про поштарів, працівників Укрзалізниці, рятувальників та соцпрацівників.
Проведены первые лабораторные исследования для определения эффективность вакцины против штамма коронавируса "Омикрон"