Кіпр змінює правила в'їзду для мандрівників [ Редактировать ]
Через погіршення епідситуації - Кіпр змінює правила в'їзду для мандрівників. Тепер після прибуття до країни - вони зобов'язані зробити експрес-тест на COVID-19. Ця процедура буде безкоштовною. Уникнути її зможуть лише туристи, які вже отримали бустерну - третю - дозу вакцини.
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Громадяни, що не мають такого документа, можуть в'їхати в країну лише у виняткових випадках за рішенням окремого дозволу керівника Державної прикордонної служби Латвії.
Таку можливість мають усі мандрівники, що прибувають до республіки. Натепер, потрапити в Латвію мають змогу українці, які отримали ковід-сертифікат з QR-кодом.
Йдеться про поштарів, працівників Укрзалізниці, рятувальників та соцпрацівників. Без щеплення їх не пускатимуть на роботу.
В міноборони здоров'я заявили, що не хочуть поділяти людей за ознакою щеплення. Утім, прибулі таки мають відбути п'ятиденний карантин та зробити ПЛР-тест.