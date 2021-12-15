На пике третьей волны пандемии, украинская медицина и фармация отличаются полным бардаком из-за сомнительных клинических исследований, опасных метаморфоз с механизмами действия лекарственных средств и "безымянным" списком препаратов в протоколе. Об этом сообщает Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения со ссылкой на статью его главы Владислава Онищенко.

По словам Онищенко, ранее в протокол лечения COVID-19 было внесено применение определенных противовирусных препаратов для больных средней тяжести. Теперь противовирусная терапия предусмотрена уже и для начальных форм тяжести течения болезни. Это решение, принятое с недопустимым опозданием, - отмечает Онищенко, - можно было бы приветствовать, если бы под него не было заложено несколько "подводных камней".

Эксперт обращает внимание на то, что в протоколе не указаны конкретные противовирусные препараты для начальных стадий. Кроме того, по мнению Владислава Онищенко, клинические исследования препаратов для противовирусной терапии, проводились неправильно.

Исследования проводились в стационарах, с участием уже госпитализированных больных с COVID-19 средней степени тяжести. Когда в противовирусной терапии уже нет необходимости – считает Онищенко. "По логике, испытание противовирусных средств необходимо было проводить на амбулаторном этапе через семейных врачей… Исходя из аксиомы, – противовирусный препарат нужно применять в период инфицирования и нарастания вирусной нагрузки, а позже он уже бесполезен и даже опасен, мы получаем еще и недоверие к результатам проведенных клинических исследований", - отмечает Онищенко.

Эксперт настаивает на том, что не все противовирусные препараты безопасны при Ковид-19: "…Некоторые из известных препаратов, которые принято считать противовирусными – это на самом деле иммуностимуляторы. Такие, как Амизон, Амиксин, Гропринозин… Их применение чревато риском возникновения гипореактивности (временного паралича иммунной системы), что при Ковид-19 чревато трагическими перспективами", - предупреждает Онищенко.

В качестве примера он приводит изменения к инструкции препарата Амизон, которые недавно утвердил министр здравоохранения Ляшко. Онищенко обращает внимание на то, что у данного препарата неожиданно изменился механизм действия: "Амизон-Макс волшебным образом стал ингрибитором РНК-полимеразы. Но ведь 25 лет он продавался как ингибитор гемаглютинина! О чем в новой Инструкции – ни слова!" Эксперт подчеркивает, что "…гемаглютинин к SARS-CoV-2 не имеет никакого отношения, а через РНК-полимеразу, как уже хорошо известно, с ним можно эффективно бороться!" и приходит к выводу, что механизм действия препарата изменили "под спрос".

Подобные метаморфозы Онищенко считает причиной того, что более трех лет чиновниками Минздрава блокируется выполнение Закона Украины, обязывающего обеспечить свободный доступ ко всем результатам доклинического изучения и клиническим испытаниям лекарственных средств.

По его словам, среди лиц, занимающихся протоколом лечения, нет ни одного специалиста из АМН Украины – только представители структур Минздрава.

"Теперь и наука, и политическая оппозиция имеют полное право обвинить всех, кто взял на себя ответственность (в том числе подписантов протоколов лечения COVID-19 Минздрава Украины) в непреднамеренном убийстве граждан Украины. Но это вопрос к Генпрокурору Венедиктовой…" - резюмирует глава Союза потребителей медуслуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения.