В среду, 15 декабря, в работе социальной сети Facebook и мессенджера Messenger произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи жалуются на проблемы с входом в аккаунт, работу сайта и приложения.

Сообщения о проблемах в работе Facebook появились около 19:00 по киевскому времени. После 21:00 количество жалоб от пользователей увеличилось. Также наблюдаются небольшие сбои в приложении Messenger.

Пользователи соцсети Facebook жалуются:

на проблему с авторизацией (57%),

у 35% не работает веб-сайт,

еще 8% испытывают проблемы с приложением.

Проблемы в работе Facebook фиксируют в США, Канады, Германии, Франции, Италии, Великобритании и других стран.

Проблемы также испытывают пользователи Messenger:

более 50% из них не могут авторизоваться,

26% - столкнулись с трудностями в работе приложения,

23% - не могут отправить сообщения.

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