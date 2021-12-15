В работе Facebook произошел сбой [ Редактировать ]
В среду, 15 декабря, в работе социальной сети Facebook и мессенджера Messenger произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Пользователи жалуются на проблемы с входом в аккаунт, работу сайта и приложения.
Сообщения о проблемах в работе Facebook появились около 19:00 по киевскому времени. После 21:00 количество жалоб от пользователей увеличилось. Также наблюдаются небольшие сбои в приложении Messenger.
Пользователи соцсети Facebook жалуются:
- на проблему с авторизацией (57%),
- у 35% не работает веб-сайт,
- еще 8% испытывают проблемы с приложением.
Проблемы в работе Facebook фиксируют в США, Канады, Германии, Франции, Италии, Великобритании и других стран.
Проблемы также испытывают пользователи Messenger:
- более 50% из них не могут авторизоваться,
- 26% - столкнулись с трудностями в работе приложения,
- 23% - не могут отправить сообщения.
Как сообщали "Подробности", американская компания Google намеренно усложняла поиск настроек конфиденциальности для пользователей смартфонов на операционной системе Android и собирала данные об их местоположении даже при отключенной геолокации.
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