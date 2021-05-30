Google уличили в тайной слежке за пользователями [ Редактировать ]
Источник: Google
Американская компания Google намеренно усложняла поиск настроек конфиденциальности для пользователей смартфонов на операционной системе Android и собирала данные об их местоположении даже при отключенной геолокации. Об этом говорится в документах по иску генпрокурора штата Аризона Марка Брновича, которые попали в распоряжение издания Business Insider.
Согласно судебным материалам, руководство Google вынуждало топ-менеджемент LG и других производителей смартфонов на Android спрятать от пользователей настройки геолокации в гаджетах.
Экс-вице-президент Google Джек Менцель во время дачи показаний в зале суда сообщил, что пользователь должен самостоятельно прописать заведомо неверные адреса, чтобы "пропасть с радаров" Google.
В документах сказано, что топ-менеджер Google Джен Чаи, отвечавшая за сервисы геолокации, не знала, как именно различные настройки приватности Google взаимодействуют друг с другом.
Представители IT-гиганта заявили изданию The Verge, что "конкуренты, стоящие за этим иском, делают все, чтобы скомпрометировать компанию и ее услуги".
В начале мая Google анонсировала, что с 2022 года начнет указывать в магазине приложений подробную информацию о том, какие данные о пользователях собирают программы. Ранее о таком нововведении объявила компания Apple.
Напомним, что Google закроет паролем историю поиска. Чтобы поставить пароль, нужно зайти в "Мои действия" в аккаунте Google и включить дополнительную проверку.
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