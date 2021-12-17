В Україні почали підготовку до світових змагань з кінного спорту [ Редактировать ]
В Україні вперше проведуть змагання світового рівня з кінного спорту. Щоправда, у 2026 році. Проте, підготовку почали вже зараз. Оскільки є багато бюрократичних перепон, які треба усунути. Це, зокрема, складнощі з перевезенням тварин через кордон. Аби допомогти з вирішенням цієї та інших проблем - до України приїхав президент Міжнародної федерації кінного спорту.
Інгмар Де Вос, президент Міжнародної федерації кінного спорту:
Одна з найбільших проблем в Україні та в інших державах - транспортування й перевезення коней для проведення змагань, особливо нині, в умовах карантину. Зараз Міжнародна федерація кінного спорту веде переговори зі Світовою організацією з питань здоров'я та добробуту тварин. Також ми тісно співпрацюємо з Європейською комісією щодо розв'язання цих питань.
Андрій Мілованов, президент Федерації кінного спорту України:
Это возможность проведения чемпионата мира по конным видам спорта. Конкур, выездка в 2026 году. То есть - это масштабное такое мероприятие, до этого чемпионаты мира проходили только в Европе и в Америке, в восточной Европе их никогда не было.
по теме
Міська влада продовжує оновлювати столичний зоопарк. Цього року там оновили вольєр слона Хораса, облаштували острови для лемурів, а для ібісів відкрили зимову домівку
Спортсменка из Украины Алина Марущак стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике
Василий Ломаченко вернулся в Украину после своей яркой победы в Нью-Йорке над Ричардом Комми
12 декабря, в рамках промо-мероприятия "Угони тачку в FAVBET", в перерыве матча Динамо - Заря, узнаем имя обладателя Jaguar XE
В пятницу, 3 декабря, в Киеве, на чемпионате мира по прыжкам в воду, украинские юниоры завоевали две медали