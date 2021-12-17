В Україні вперше проведуть змагання світового рівня з кінного спорту. Щоправда, у 2026 році. Проте, підготовку почали вже зараз. Оскільки є багато бюрократичних перепон, які треба усунути. Це, зокрема, складнощі з перевезенням тварин через кордон. Аби допомогти з вирішенням цієї та інших проблем - до України приїхав президент Міжнародної федерації кінного спорту.

Інгмар Де Вос, президент Міжнародної федерації кінного спорту:

Одна з найбільших проблем в Україні та в інших державах - транспортування й перевезення коней для проведення змагань, особливо нині, в умовах карантину. Зараз Міжнародна федерація кінного спорту веде переговори зі Світовою організацією з питань здоров'я та добробуту тварин. Також ми тісно співпрацюємо з Європейською комісією щодо розв'язання цих питань.

Андрій Мілованов, президент Федерації кінного спорту України: