В той час, коли "Омікрон" стрімко шириться - країни влаштовують із вірусом перегони. І як можуть прискорюють вакцинацію. Приміром, німецькі політики, які не раз заявляли, що не запроваджуватимуть обов'язкової імунізації, - змінили правила гри. І зобов'язали щепитися усіх працівників певних професій.

Кого не пустять на роботу без уколу? І чи варто боятися дефіциту кадрів? Тетяна Логунова розкаже.

Будинок опіки на заході Німеччини. Уже майже пів року працівники цього та інших подібних закладів можуть приходити на роботу лише за наявності відповідних документів. А саме довідки про повну вакцинацію або свіжого негативного тесту на коронавірус.

Суріндер Кумар, керівник будинку опіки:

У нас майже всі вакциновані. Майже всі. Решта приносять ПЛР-тест. Така схема добре працює.

Добре, але можна ще краще - вирішив уряд Німеччини. Політики, які неодноразово обіцяли - ніякої примусової імунізації не буде, передумали. Бундестаг, а за ним і Бундесрат, змінили правила гри. І запровадили обов'язкове щеплення для певних груп професій.

Івонн Магнас, заступниця голови Бундестагу:

"За" - 571 депутат. "Проти" - 80, 38 - "утрималися". Рішення ухвалене.

Нові правила набудуть чинності навесні. До 15 березня - усі без винятку працівники клінік, приватних лікарських практик, пологових і будинків опіки - повинні пройти повний курс імунізації. Або довести, що вони недавно перехворіли на ковід. Інакше - їх відсторонять від роботи.

Щоб усі встигли щепитися - уряд тимчасово розширив перелік місць, де можна це зробити. У найближчі кілька місяців ін'єкції дозволять робити не тільки лікарям і працівникам центрів вакцинації, а ще й аптекарям, стоматологам і ветеринарам.

Рішення уряду в лікарнях і будинках опіки вітають і критикують одночасно. Керівники цих закладів бояться втратити персонал, якого і так бракує. Мова передусім про медсестер, медбратів і доглядальників.

Гаральд Маттес, головний лікар:

Думаю, це рішення демотивує медперсонал. У нас небагато, але разом із тим відсотків п'ять медсестер і медбратів, мають застереження щодо імунізації. Вони не хочуть щепитися МРНК-препаратами, а хочуть дочекатися вакцини на основі послабленого вірусу. Ми щодня тестуємо наших співробітників, тому вважаю обов'язкову вакцинацію недоцільною.

Скептики кажуть - медперсонал, який і так невдоволений низькими зарплатами, почне масово звільнятися. І хворі залишаться без належного догляду. Прихильники нововведення радять поглянути на сусідню Францію, де вже давно запровадили обов'язкову вакцинацію для медичних працівників. Там теж боялися масових звільнень. Утім, цього не сталося.