Чемпіонат з екстремальних зимових видів спорту відбувся цими вихідними у столиці. Учасники "Дабл Тріпл Сноу Фест" - лижники та сноубордисти з 20 країн світу. Оксана Тупальська усе бачила.

Оксана Тупальська, журналістка:

У сніговому містечку і самому центрі столиці виконують карколомні трюки та злітають у повітря професійні сноубордисти та лижники. Раніше вони були учасниками олімпійських ігор та міжнародних чемпіонатів.

Трамплін висотою 20 метрів зі сніжним покриттям встановили під Аркою дружби народів.

Райдери вилітають на трасу з клавіш рояля, розташованого на імпровізованій сцені - схожій на оперну. Навпроти - суддівська комісія.

У чемпіонаті "Дабл Тріпл сноу Фест" змагаються 85 іноземців та 25 українців.

Андрій Сидоренко, киянин:

Спорт очень сложний. Приехало много иностранцев, а как вы знаете, чтобы прогрессировать нужно кататься с теми, кто лучше.

Грузинський підкорювач пагорбів Джаба у Києві зустрів десятки знайомих облич...

Джаба Скведіані, Грузія:

Много тренировок в Австрии, Италии, во многих европейских местах был. Это серьезный чемпионат. Видно его сложность по перилам, которые тут стоят, все это сложно и то, что ребята делают - это не легко.

Сноубордист Джассі з Нідерландів уже 15 років катається з гірок та виконує десятки трюків.

Джассі Августінус, Нідерланди:

Сноубординг - це моя професія. Тренуюсь вдома на штучних пагорбах. Торік був дуже позитивно вражений змаганнями в Україні, Тому приїхав знову.

Наймолодший учасник перегонів - із Чехії. Йому 15.

Давид, Чехія:

Приїхав, щоб отримати задоволення та проявити себе на змаганнях.

Хоч надворі тепло та дощить, гора - хоч яйцем качай. Вісімсот кубів снігу привезли вантажівками з аеропортів Івано-франківська та Рівного, а ще - з пагорбів Буковелі, Львівщини та трохи з катка на ВДНГ у Києві.

Олександр Барабошко, організатор "Дабл Тріпл Snow Fest":

Є джибінг - це коли рейли й люди, як на ковзанці проковзують на них. А он там зліва - бачите стіна велика - це називається ейрчад. "Еір", тому що вони з трампліна вилітають вверх і роблять різноманітні трюки виходить - лижники еірджибінг і сноубордисти - еір джибінг.

Ну екстрім - для парней я знаю - я катался на борде. - Классно ребята повышают свой уровень участвуют, дерзают.

Після завершення змагань гірку розібрали. Кататися на сноубордах та лижах у Києві - уже у Протасовому яру - можна буде з настанням морозів, коли випаде справжній сніг.