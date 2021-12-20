Військові з курської бригади дійсно були на Донбасі в 2014. Про це заявив захист обвинувачуваного на суді щодо катастрофи MH17. Сьогодні на засіданні почали зачитувати обвинувачення.

Проте спочатку адвокати одного з підозрюваних заявили, що російські військові з 53-ї зенітно-ракетної бригади РФ у липні 2014 року перебували на Донбасі і воювали проти України. Юристи вимагали долучити до справи свідчення анонімного свідка.

За версією слідства, проросійські бойовики збили літак, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура. Підозрюють трьох громадян РФ і одного українця. На борту літака перебувало 298 осіб, усі вони загинули.