Захист обвинувачуваного щодо катастрофи MH17 заявив, що російські військові дійсно були на Донбасі в 2014 [ Редактировать ]
Військові з курської бригади дійсно були на Донбасі в 2014. Про це заявив захист обвинувачуваного на суді щодо катастрофи MH17. Сьогодні на засіданні почали зачитувати обвинувачення.
Проте спочатку адвокати одного з підозрюваних заявили, що російські військові з 53-ї зенітно-ракетної бригади РФ у липні 2014 року перебували на Донбасі і воювали проти України. Юристи вимагали долучити до справи свідчення анонімного свідка.
За версією слідства, проросійські бойовики збили літак, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура. Підозрюють трьох громадян РФ і одного українця. На борту літака перебувало 298 осіб, усі вони загинули.
по теме
Мають намір довести, що Москва порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944-го року.
Райсуд Ростова-на-Дону виніс вирок у справі щодо хабарництва посадовця, відповідального за харчування армійців. Серед його обов'язків була, зокрема, організація постачання продовольства російським військослужбовцям на території так званих ДНР і ЛНР.
За нею країни зобов'язані гарантувати безпеку пасажирським перельотам. До процесу може приєднатися й Австралія.
Минулої доби зафіксували два ворожих обстріли. Неподалік Новозванівки противник бив із артилерії 122-го калібру, а в напрямку Світлодарська - із великокаліберних кулеметів.
В районі Золотого-4 та Травневого окупанти атакували з гранатометів, - біля Новолуганського і Павлополя - зі стрілецької зброї.