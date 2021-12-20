Порошенко объявили подозрение в госизмене - ГБР [ Редактировать ]
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается контрабандной поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
"Сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ГБР.
Порошенко, по данным следствия, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Содействие происходило путем выплат подконтрольным боевикам предприятиям средств за поставку угля на неоккупированную территорию.
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