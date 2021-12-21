Михаил Романчук завоевал "бронзу" чемпионата мира по плаванию [ Редактировать ]
Источник: НОК Украины
На чемпионате мира по плаванию на короткой воде (длина бассейна - 25 м), который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), украинский пловец Михаил Романчук завоевал "бронзу" в заплыве на 1500 метров вольным стилем. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
"Золото" завоевал представитель Германии Флориан Веллброк, который установил новый мировой рекорд (14:06,88 сек.), вторым стал. Ахмед Хафнауи из Туниса (14:10,94 сек). Третьим финишировал наш соотечественник (14:11,47 сек).
Михаилу Романчуку - 25 лет. Он является серебряным призером чемпионата мира 2017 года на дистанции 1500 метров. В августе 2018 года стал чемпионом Европы на дистанции 400 и 800 метров вольным стилем. На 1500 метрах вольным стилем завоевал серебряную медаль.
В мае 2021 года на чемпионате Европы, который состоялся в Будапеште, Михаил завоевал "золото" на дистанции 800 и 1500 метров вольным стилем.
1 августа 2021 года на Олимпиаде-2020 в Токио Михаил Романчук завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 метров.
по теме
Четыре гандболистки сборной Камеруна бесследно пропали на чемпионате мира, который проходит в испанской Барселоне
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Янник Аньель задержан французской полицией по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Прошлым летом на него написали жалобу в полицию, которая сообщает об изнасиловании в 2016 году, когда Аньель завершил спортивную карьеру
Светлана Самуляк в весовой категории до 55 кг завоевала бронзу по сумме двоеборья (201 кг) и серебро в рывке (91 кг)
Райдери вилітають на трасу з клавіш рояля, розташованого на імпровізованій сцені - схожій на оперну. Навпроти - суддівська комісія.
Короткий ролик оприлюднило одне із сингапурських видань. У ньому жінка заперечує звинувачення у сексуальних домаганнях та наголошує, що "завжди була вільною".
Нешуточный скандал разгорается вокруг победы экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. В воскресенье утром в 12-раундовом бою, прошедшем в Нью-Йорке, украинец единогласным решением судей одержал победу над бывшим чемпионом мира по версии IBF Ричардом Комми из Ганы