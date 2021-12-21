На чемпионате мира по плаванию на короткой воде (длина бассейна - 25 м), который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), украинский пловец Михаил Романчук завоевал "бронзу" в заплыве на 1500 метров вольным стилем. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

"Золото" завоевал представитель Германии Флориан Веллброк, который установил новый мировой рекорд (14:06,88 сек.), вторым стал. Ахмед Хафнауи из Туниса (14:10,94 сек). Третьим финишировал наш соотечественник (14:11,47 сек).

Михаилу Романчуку - 25 лет. Он является серебряным призером чемпионата мира 2017 года на дистанции 1500 метров. В августе 2018 года стал чемпионом Европы на дистанции 400 и 800 метров вольным стилем. На 1500 метрах вольным стилем завоевал серебряную медаль.

В мае 2021 года на чемпионате Европы, который состоялся в Будапеште, Михаил завоевал "золото" на дистанции 800 и 1500 метров вольным стилем.

1 августа 2021 года на Олимпиаде-2020 в Токио Михаил Романчук завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 метров.