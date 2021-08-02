Раніше українець виборов "бронзу" на дистанції 800 метрів вільним стилем

Перша срібна медаль для України. Напередодні плавець Михайло Романчук прийшов другим на дистанції півтори тисячі метрів вільним стилем. Він поступився лише американцеві Роберту Фінке. Раніше українець виборов "бронзу" на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Михайло каже - своїм виступом на Олімпіаді задоволений, а наступного разу на Олімпійських іграх в Парижі намагатиметься вибороти "золото". Наразі в олімпійській скарбниці України 6 нагород - одне срібло та 5 бронзових медалей.