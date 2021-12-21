Дитина народила... дитину. "Подробиці" вже розповідали історію дівчини із Закарпаття, яка завагітніла в одинадцять. І ось - вона стала мамою, народила хлопчика. З дитиною все гаразд, хоча немовля досі в лікарні. А от за батька взялися правоохоронці, бо ним виявився вітчим новоспеченої мами.

Про сімейно-кримінальні пристрасті розкаже Мар'яна Мартин.

Дівчинка народила... хлопчика. На Закарпаття мамою стала... одинадцятирічна Біянка. Ми розповідали її історію, коли вона була ще вагітна. Пологи були ще місяць тому, але повідомили про це лише зараз. І почалися вони раптово.

Володимир Сагарда, завідувач акушерського гінекологічного відділення Берегівської лікарні:

Пологи були оперативним шляхом, так, як ми і планували, враховуючи те, що в неї загально рівномірно звужений таз, і вообще жінка не складена так, як має бути для родів.

Хлопчик народився із вагою 2,5 кг та зростом 49 см. І хоча пологи пройшли успішно, життя дитини було під загрозою.

Роман Приходько, в. о. завідувача відділення реанімації новонароджених Закарпатської дитячої лікарні:

На першу добу життя дитинка доставлена до нас у реанімацію новонароджених. Стан дитинки при поступленні був середньої важкості, важкий. За рахунок дихальних розладів.

Стабілізувати немовля довелося у реанімації. Хлопчик досі перебуває в лікарні - під наглядом неонатологів.

Вікторія Фозикош, лікар-неонатолог Закарпатської дитячої лікарні:

Дитинка до нас була переведена на 5 добу життя з реанімації. Стан дитинки важкий, на момент поступлення вага була 2500. На сьогодні стан дитинки кращий. Але ще трошки коливається, бо недоїдає, не набирає вагу, тому дитинка знаходиться у нас у відділенні. Мама відвідує дитинку, мама приходить разом із бабкою.

Сама Біянка поки теж у лікарні. Дитину зареєстрували родичі, назвали Шандор. Я нагадаю, цю історію. Родина юної породіллі - з ромів. Коли ми їх знімали, ще у жовтні, Біянка та її мама Рита розповідали, що самі готові виховувати дитину.

-Я буду виховувати, купати, і буду доглядати за ним. Короче всьо буде хорошо.

-Я беру на себе відповідальність за виховання майбутнього внука.

Та як так сталося, що 11-річна дитина завагітніла. Тоді Біанка розповідала, що батько дитини – 14-річний підліток із Київщини. Але виявилося - це все вигадки. І в програмі "Стосується кожного", таки зізналася: насправді - це співмешканець мами. Якому під 50 років...

Я придумала всю цю свалку.., сколько йому років, я це всьо придумала потому што не хотєла, щоб Саша сів в тюрму, тому що він мені зараз допомаг, можна так сказати.

-А скільки років цьому чоловіку, від якого завагітніла ваша дитина? – 46.

Уникнути відповідальності чоловіку вочевидь не вдасться. Цією справою вже займається поліція. Провадження відкрили за статтею - розбещення неповнолітньої.

Чермен Тускаєв, в. о. заступника начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Херсонській області:

Слідчими слідчого управління вказаній особі повідомлено про підозру. Обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового арешту.

Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення. А як буде справлятися 11-річна Біянка зі своїми обов'язками мами, контролюватиме Служба у справах дітей.