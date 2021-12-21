Перша хвора на "Омікрон" в Україні одужала [ Редактировать ]
Тест уже негативний! Перша пацієнтка в Україні із "Омікроном" - одужала. Хвора 18 грудня повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів. А вже сьогодні отримала негативний ПЛР-тест.
У МОЗ уточнюють, хвороба минула в легкій формі і майже без симптомів, оскільки пацієнтка повністю вакцинувалась ще навесні. Чиновники закликають тих, хто ще не зробив щеплення, не зволікати. Тим паче, в країні достатньо вакцин.
Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України:
Не маємо збавляти темпи вакцинації та втрачати пильність. Особливо, коли йдеться про новий штам "Омікрон", який вже виявили в Україні. Попередні дані свідчать, що "Омікрон" поширюється значно швидше, ніж всі відомі до цього штами коронавірусу. Наразі, випадки "Омікрону" вже підтвердили понад 90 країн. Третина з них - країни Європи.
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Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Запорізькій областях, - повідомили в МОЗ.
На сьогодні маємо понад дві з половиною тисячі нових хворих. Померли від ускладнень - 157 людей. Одужали - майже сім тисяч хворих.
Решта регіонів або вже покинули її, або невдовзі залишать. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.
Що ж до ковідної статистики, то вона потроху зростає. За останню добу - понад 9 з половиною тисяч нових хворих. Майже кожен п'ятий госпіталізований. 355 людей померли.
Її робитимуть ВІЛ-інфікованим, онкохворим, пацієнтам після пересадки органів та іншим людям зі слабким імунітетом.