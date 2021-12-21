Чиновники закликають тих, хто ще не зробив щеплення, не зволікати.

Тест уже негативний! Перша пацієнтка в Україні із "Омікроном" - одужала. Хвора 18 грудня повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів. А вже сьогодні отримала негативний ПЛР-тест.

У МОЗ уточнюють, хвороба минула в легкій формі і майже без симптомів, оскільки пацієнтка повністю вакцинувалась ще навесні. Чиновники закликають тих, хто ще не зробив щеплення, не зволікати. Тим паче, в країні достатньо вакцин.

Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України: