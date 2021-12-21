В Україні збільшується кількість "жовтих" зон [ Редактировать ]
Україна - жовтіє. Вже у четвер карантинні обмеження послаблюють ще у шести регіонах.
Сьогодні держкомісія вирішила вивести із червоної зони Житомирську, Київську, Миколаївську, Сумську, Черкаську та Чернігівську області.
Нагадаю, за правилами жовтої зони усі, хто хоче користуватись транспортом, відвідувати кафе, кінозали чи ходити на роботу, повинні мати хоча б перше щеплення.
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У ЄС сподіваються, що поява цієї вакцини переконає зробити щеплення навіть противників імунізації. Принаймні тих, які бояться препаратів на основі нових технологій. Вакцина від Novavax - білковий препарат, розроблений за традиційною методикою.
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