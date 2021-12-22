У Єврокомісії скоротили термін дії COVID-сертифікатів [ Редактировать ]
У Єврокомісії скоротили термін дії COVID-сертифікатів. Відповідно до нових правил - тепер вони будуть дійсними для подорожей упродовж дев'яти місяців із часу останнього щеплення. Такий строк пояснили тим, що бустерну дозу рекомендовано вводити вже через шість місяців після повного курсу імунізації. А три місяці - це додатковий період, щоб люди гарантовано змогли отримати доступ до бустеру. Запрацюють нові правила з лютого наступного року.
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