У Єврокомісії скоротили термін дії COVID-сертифікатів. Відповідно до нових правил - тепер вони будуть дійсними для подорожей упродовж дев'яти місяців із часу останнього щеплення. Такий строк пояснили тим, що бустерну дозу рекомендовано вводити вже через шість місяців після повного курсу імунізації. А три місяці - це додатковий період, щоб люди гарантовано змогли отримати доступ до бустеру. Запрацюють нові правила з лютого наступного року.