22 декабря все православные чтят память святой Анны. Эта святая считается покровительницей женщин, материнства и детей.

В каждом доме в день Анны готовили кашу со свежим растительным маслом, а кто был зажиточный - со свиным или бараньим салом. С кашей из крупы пекли пироги, которыми угощали гостей. Наши предки верили, что именно каша в этот день придаст силы на весь год.

В этот день женщины могут себе позволить расслабиться и отдохнуть. Впереди будет много времени для уборки и подготовки к грядущим праздниками.

Также женщинам, особенного беременным, нельзя 22 декабря заниматься рукоделием.

Запрещены ссоры, ругань и строгое наказание последует для тех, кто умышленного совершает дурные поступки.

Приметы на 22 октября говорят, что это очень сильный и светлый день, когда можно привлечь благополучие и здоровье в свою жизнь.

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