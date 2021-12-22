День святой Анны: что нужно сделать 22 декабря [ Редактировать ]
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22 декабря все православные чтят память святой Анны. Эта святая считается покровительницей женщин, материнства и детей.
В каждом доме в день Анны готовили кашу со свежим растительным маслом, а кто был зажиточный - со свиным или бараньим салом. С кашей из крупы пекли пироги, которыми угощали гостей. Наши предки верили, что именно каша в этот день придаст силы на весь год.
В этот день женщины могут себе позволить расслабиться и отдохнуть. Впереди будет много времени для уборки и подготовки к грядущим праздниками.
Также женщинам, особенного беременным, нельзя 22 декабря заниматься рукоделием.
Запрещены ссоры, ругань и строгое наказание последует для тех, кто умышленного совершает дурные поступки.
Приметы на 22 октября говорят, что это очень сильный и светлый день, когда можно привлечь благополучие и здоровье в свою жизнь.
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