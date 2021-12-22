Іран ігнорує українські запити про міжнародну правову допомогу [ Редактировать ]
Іранська сторона приховує імена й посади обвинувачених у справі щодо збиття літака МАУ. Про це повідомив заступник Генерального прокурора Максим Якубовський. За його словами, Іран і далі фактично ігнорує українські запити про міжнародну правову допомогу. Нещодавно Ісламська республіка знову порушила домовленості 2021 року. Зокрема, не надала можливості ознайомитися українським прокурорам із матеріалами іранської кримінальної справи, яку вже направили до суду.
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Про це повідомив заступник Генерального прокурора Максим Якубовський. За його словами, Іран і далі фактично ігнорує українські запити про міжнародну правову допомогу.
Міжнародна група з представників Канади, Швеції, Великої Британії та України вимагає розпочати перемови щодо виплати відшкодування родинам загиблих.
До 5 января 2022 года Иран должен подтвердить свое участие в переговорах с Координационной группой по возмещению ущерба за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины"
Міжнародна група з представників Канади, Швеції, Великої Британії та України вимагає розпочати перемови щодо виплати відшкодування родинам загиблих. Обговорити це пропонують на спільному засіданні.
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