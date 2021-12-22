Нидерландская прокуратура запросила для всех обвиняемых в деле о катастрофе MH17 пожизненное тюремное заключение. Стало известно, когда адвокаты обвиняемого Олега Пулатова ответят на обвинения против своего подзащитного.

Об этом сообщается в Twitter журналистки De Telegraaf Саскии Беллеман.

По данным журналистки, которая присутствует на суде, 7 марта 2022 года адвокаты Пулатова ответят на обвинения.

Суд в Гааге по делу о сбитом пассажирском самолете "Боинг" рейса MH17 выделил три недели для их иска.

Ранее сообщалось, что в деле о катастрофе рейса МН-17 опубликовали новые записи переговоров.