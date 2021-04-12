Судячи з розмов, бойовики думали, що збили військовий, а не пасажирський літак

Нові записи розмов російських бойовиків, які вказують на їхню причетність до збиття Боїнга - оприлюднила нідерландська телерадіокомпанія Nos. Журналісти стверджують, що на плівках найманці підтверджують прибуття установки "Бук", із якої збили літак.

Зокрема, ватажки обговорюють прибуття зенітно-ракетного комплексу в Сніжне та його переміщення до Первомайська.

Натомість, журналісти кажуть - судячи з розмов, бойовики думали, що збили військовий, а не пасажирський літак.

Проте, це в жодному разі не буде пом'якшувальним фактором для розслідування. Нагадаю, Боїнг рейсу МН-17 із Амстердама до Куала-Лумпура збили над територією ОРДЛО в липні 2014 року. Загинули 298 осіб. Міжнародна слідча група з'ясувала, що у літак влучили з російської установки Бук.