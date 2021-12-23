Анкара схвалила власну вакцину проти коронавірусу [ Редактировать ]
Анкара схвалила власну вакцину проти коронавірусу. Турецький регулятор дав екстрений дозвіл на використання вітчизняного препарату "Турко-вак". Його створили на основі інактивованого вірусу. А тестування провели на добровольцях із 28 провінцій країни. У Міністерстві охорони здоров'я зазначили - імунізувати новою вакциною почнуть від наступного тижня. Президент Реджеп Тайїп Ердоган наголосив - Туреччина готова ділитися розробкою "з усім людством".
по теме
Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании разрешило делать прививки вакциной Pfizer детям в возрасте от 5 до 11 лет
Наразі "Омікрон" виявили у щонайменше 38 із 53 європейських країн. У деяких він уже поширеніший за решту коронавірусних інфекцій.
Бустерною дозою щеплюватимуть медпрацівників та осіб, старших за 60 років. Зробити це можна буде через чотири місяці після отримання третьої дози.
Тепер препарат американської фармкомпанії ще мають затвердити в Єврокомісії. Тоді "Новавакс" стане вже п'ятою вакциною, яку схвалили в ЄС.
Генеральный директор немецкой компании BioNTech Угур Шахин сделал заявление о вакцине